Lat Diop suggère que le ministre de l’Intérieur devrait empêcher Sonko de se rendre dans cette ville

Lat Diop, a vivement critiqué le maire de Ziguinchor, qu’il considère comme le principal promoteur de la désacralisation des villes religieuses et des attaques contre les marabouts. Selon lui, si Lat Diop était le ministre de l’Intérieur, il aurait interdit l’accès à la ville sainte de Touba au maire de Ziguinchor. « Si j’étais le ministre de l’Intérieur, je lui aurais tout simplement interdit l’accès à la ville sainte de Touba« , déclare-t-il dans les colonnes du journal ‘’Les Echos’’. Dans la vidéo ci-dessous, Lat Diop a exprimé ses inquiétudes quant au comportement de certaines personnalités politiques qui, selon lui, pourraient refuser de répondre à une convocation de justice. Il a exhorté l’État à prendre des mesures pour garantir que tout le monde soit soumis à la justice, quelle que soit sa position sociale. Il a déclaré que « l’État doit prendre ses responsabilités pour régler le problème avec cette personne car c’est la crédibilité même de l’État qui est en jeu » et que « ce comportement est une menace pour l’existence de l’État et pour les citoyens ». Lat Diop a également accusé le leader de Pastef, Ousmane Sonko, d’avoir incité à la violence et d’avoir causé la mort de 14 personnes dans le pays en appelant à l’insurrection. Il a appelé l’État à prendre des mesures pour garantir que Sonko réponde à la convocation de la justice, affirmant que si l’État ne le fait pas, cela pourrait créer un précédent pour d’autres personnalités politiques qui pourraient également refuser de répondre à une convocation de justice. Regardez !