Lat Diop quitte la Lonase pour le gouvernement

Lat Diop va entrer dans le gouvernement. Selon des informations de Dakaractu sa nomination prochaine dans le gouvernement n’est plus qu’une question d’heure. Le choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la majorité présidentielle induit un certain nombre de changements. Les lignes ont bougé après l’éviction de Mame Boye Diao de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), mais aussi avec la démission de Aly Ngouille Ndiaye de son poste de ministre. Jusque-là Directeur général de la Lonase, Lat Diop va hériter d’un strapontin d’un autre niveau. Il sera promu ministre dans les heures qui viennent.