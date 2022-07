Lat Diop : «Ousmane Sonko est un séparatiste»

Lat Diop, le directeur général de la Lonase, s’est joint au concert de dénonciations des propos de Ousmane Sonko selon lesquels la Casamance et les Casamançais feraient l’objet de stigmatisation, notamment de la part du Président MaclySall. Le responsable APR de Guédiawaye juge ces propos «honteux», «scandaleux», «irresponsables» et «dégueulasses».

Se prononçant dans Vox Populi de ce vendredi, le directeur général de la Lonase laisse entendre qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. «Lors de ma dernière conférence de presse, rappelle-t-il, j’avais dit à qui voulait l’entendre que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est un fractionniste, un rebelle et un et niciste qui ne s’assume pas. Il est en train de prouver au monde entier que tout ce que j’avais dit sur lui était vrai.»

Dans une déclaration largement repris dans les médias et les réseaux sociaux, le maire de Ziguinchor affirme que le Président Macky Sall «a un problème particulier avec la Casamance et les Casamançais». Ajoutant que «cette stigmatisation est extrême, surtout ceux qui ont des noms à consonance diola».



Indignation collective