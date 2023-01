Lansana Gagny Sakho tacle Bougane Guèye

Le fondateur de D-Media a organisé, hier, une conférence publique suivie de débat avec les journalistes. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp s’est livré à un face-à-face avec les hommes de médias. ll a répondu aux questions posées pendant près de trois tours d’horloge. L'homme politique a profité de l'occasion pour aborder des questions liées à la gestion des deniers publics, la politique sociale, la mal gouvernance, l’inopportunité de certaines réalisations, le Sénégal des profondeurs, entre autres sujets. Une sortie médiatique qui n'a pas tardé à faire réagir Lansana Gagny Sakho via son compte Twitter. "On ne s’improvise pas leader. C'est uniquement ce qui se conçoit bien qui s’annonce bien", a taclé l'ancien directeur général de l'Onas. Ce dernier va plus loin, en affirmant qu'avoir un groupe de presse ne fait pas de son propriétaire un bon communicant. ''Quand, en plus, la modestie n’est pas un point fort, cette personne va forcément dans le mur'', renchérit-il.