Lansana Gagny Sakho sur les 190 candidats à la Présidentielle : « C’est un manque de respect aux Sénégalais »

Le 25 février prochain, aura lieu la Présidentielle de 2024. Alors que Macky Sall s’est retiré et qu’Ousmane Sonko est pour le moment écarté, ces joutes électorales semblent très indécises. Et de ce fait, la quasi-totalité des hommes et femmes politiques (et pas que) veulent tenter d’en profiter. Cependant, pour Lansana Gagny Sakho, ancien collaborateur de Macky Sall aujourd’hui proche d’Ousmane Sonko, ceci est un manque de respect envers les Sénégalais. « Présidentielle 2024 : 190 candidats. Entre Queen Biz, Ndella Madior, Sire Sy, Dame Mbodji, il ne manquerait que Fouta Tampi. C’est devenu un Louma, les 80% savent qu’ils ne passeront pas le filtre certains ne prendront même pas part aux opérations….. Mais ils vont tous se prévaloir de sympathisants pour vendre au plus offrant leurs ‘votes’. C’est en réalité un manque de respect notable pour le peuple Sénégalais et l’institution que représente la fonction de Président de la République. Il faut aller dans un système d’écrémage qui doit commencer par une déclaration de patrimoine (avec justificatifs de revenus) de tous les candidats potentiels et 15.000.000 de caution remboursable uniquement à ceux qui passeront le filtre des parrainages », écrit-il sur les réseaux sociaux. « Les clowns doivent passer à la trappe mais les fonctionnaires milliardaires qui sont encore beaucoup plus dangereux ne doivent pas passer le filtre », ajoute-t-il.