Lansana Gagny Sakho : « Le Sénégal vit les heures les plus sombres de son histoire politique… »

Dans un tweet, lundi, Lansana Gagny Sakho estime qu’il y a un recul démocratique au Sénégal. Pire, le pays vit les heures les plus sombres de son histoire politique.Le chargé de la coordination et du suivi des programmes politiques (présidentiel, législatif et local) et du suivi de travaux des commissariats scientifiques, Lansana Gagny Sakho fustige l’arrestation des opposants et activistes. Pour lui, le recul démocratique est le déclin des caractéristiques démocratiques d’un système politique et est le contraire de la démocratisation.