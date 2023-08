"La ville de Dakar n’est pas une actualité..." la réplique d'Abass Fall après son éviction Fall après

Dans un post publié sur sa page Facebook, Abass Fall a fait savoir que son éviction du bureau de la mairie de la ville de Dakar n'est pas une actualité. Pour lui, la bataille à mener c'est celle de la candidature de Ousmane Sonko et la libération de leurs camarades en détention. "À tous les patriotes d’ici et d’ailleurs. l’Eviction de Pastef du bureau municipal de la ville de Dakar n’est pas une actualité. La seule bataille à mener c’est celle de la candidature du PROS et la libération des détenus politiques. Focus sur ces objectifs. 2024 c’est dans 6 mois InchaAllah Merci à tous pour vos soutiens", a-t-il écit.