La tenue annoncée de la présidentielle au 24 mars est une ”victoire pour le peuple sénégalais”, selon Washington

Les États-Unis d’Amérique ont salué jeudi la décision du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, de fixer la date de l’élection présidentielle au 24 mars, en évoquant notamment ”une victoire pour le peuple sénégalais”. ‘’ Cette décision est une victoire pour le peuple sénégalais qui a constamment démontré son respect pour l’impressionnante tradition démocratique du pays’’, a déclaré le Bureau Afrique du département d’Etat américain sur son réseau social X. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a confirmé jeudi la date de la tenue de l’élection présidentielle au 24 mars après avoir la veille arrêté celle du 31 mars. La juridiction s’est ainsi aligné sur la décision prise la veille par le Président de la République de convoquer les électeurs. Le conseil constitutionnel admettant notamment la prérogative du chef de l’Etat quant au choix de la date du scrutin. La diplomatie américaine déclare prendre acte de la décision du Sénégal de tenir l’élection présidentielle au mois de mars, au lieu du 2 juin, comme l’avaient préconisé des participants du dernier dialogue national convoqué par le chef de l’Etat les 26 et 27 février derniers. ‘’Nous sommes aux côtés du peuple sénégalais et de son soutien indéfectible à la démocratie et aux élections libres et équitables’’, insiste le département d’Etat américain. Dix-neuf candidats, dont une femme, sont en lice pour briguer le fauteuil présidentiel. Macky Sall, au pouvoir depuis 12 ans a renoncé à postuler pour un nouveau mandat de 5 ans. Parmi les candidats à la magistrature suprême figurent l’ancien Premier ministre, Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (pouvoir) ou encore Diomaye Faye, du parti dissous Pastef-Les patriotes d’Ousmane Sonko, tous deux en détention. La campagne électorale démarre samedi à 00 heure. Elle va s’achever le 22 mars à minuit. Les candidats vont procéder vendredi et samedi à l’enregistrement de leurs premiers messages qui seront diffusées dans l’émission Journal de la campagne qui sera diffusée toute la durée de la campagne électorale sur réseau synchronisé de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS, publique) sous la supervision du Conseil national de régulation de l’audiovisuelle (CNRA).