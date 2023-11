La saignée se poursuit chez Idrissa Seck à quelques mois de la Présidentielle

Lamine Diallo ancien maire, Cissé Bèye, Bassirou Bocoum, tous de Rewmi ont quitté Idrissa Seck pour rejoindre Abdoulaye Dièye. Les défections se poursuivent dans Rewmi. Lamine Diallo, Cissé Bèye et Bassirou Bocoum ont annoncé leur départ du parti Rewmi, dirigé par Idrissa Seck. Ces défections marquent un moment critique pour le parti et pour le paysage politique de la région. Lamine Diallo, ancien maire de Thiès-Nord, Cissé Bèye, un leader politique influent, et Bassirou Bocoum, ex-adjoint au maire de Thiès-Est, ont tous exprimé des préoccupations similaires concernant le parti Rewmi. Leur départ souligne des failles dans la structure et la direction du parti, notamment l’inaccessibilité d’Idrissa Seck et sa concentration sur des ambitions nationales au détriment des préoccupations locales, rapporte Les Echos.