"La question de la présidentielle doit dépasser nos personnes et nos ego" (Thérèse Faye Diouf)

L’absence des jeunes sur la liste des candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024 de même que leur silence sur le sujet fait débat et Mme Thérèse Faye a été interpellée là-dessus. La maire de Diarrère, responsable des femmes de Benno à Fatick et Administrateur Général du FONGIP, explique sa démarche au journal L’Observateur. Elle décline ainsi sa position : « Je fais partie de ceux qui ont donné carte blanche au Président Macky Sall et qui lui resteront toujours fidèles. Je ne vois pas l'intérêt de m'aligner derrière un autre candidat, alors que je lui ai donné carte blanche. J'ai choisi de donner ma voix au Président Macky Sall et de lui laisser la liberté de choisir un candidat que je vais soutenir. Je ne peux pas donner ma voix au Président et m'afficher avec un autre candidat ». Interpellée en même temps que ses camarades l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong et Cheikh Bakhoum de Grand Yoff, Mme Diouf en profite pour lancer un appel : « A tous ces candidats, je leur dis de penser à ces millions de Sénégalais qui ont besoin de voir le Sénégal continuer à émerger. Et ceci ne pourra se faire sans la quiétude et la paix. Qu'ils pensent aussi à ces militants du parti qui attendent patiemment que le Président fasse son choix. On n'interdit à personne d'avoir des ambitions politiques, mais la question de la présidentielle doit dépasser nos personnes et nos ego. C'est une affaire sérieuse qui dépasse l'Apr et Bby. Tous ces candidats doivent être guidés par l'élégance et le sentiment de l'intérêt général, mais aussi, ils doivent mettre à l'aise le Président Macky Sall ».