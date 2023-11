La grosse révélation d’Aliou Sall : « on m’empêchait de travailler pour le Président »

Aliou Sall qui a lancé son mouvement politique, dénommé Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (Renfort) revient sur les péripéties de la création de Renfort. Au sortir de sa défaite à la mairie de Guédiawaye, Aliou Sall a surpris le monde politique en lançant à Kolda, le mouvement Rencontre nationale des forces républicaines pour le travail (Renfort). La création de Renfort n’a pas de tout repose pour le frère du président de la République. Le mouvement, dit-il, a été créé pour travailler pour le chef de l’Etat. Mais, seulement, révèle-t-il, « on l’empêchait de travailler pour le président de la République ». « Ce travail pour arriver à cette mobilisation a été fait en deux ans, sans aucun moyen, dans le seul but de travailler pour le président Macky Sall; malheureusement, on nous l’a interdit pendant 12 ans », dénonce-t-il. Alors que son frère renonce à participer à la prochaine présidentielle, Aliou Sall déclare : « ce qu’on nous a empêchés de faire pour Macky Sall, c’est ça que nous voulons faire pour Amadou Bâ ». « De grâce, qu’on nous laisse travailler, car les membres de Renfort ne vont plus se laisser faire », menace-t-il.