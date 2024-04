La décision finale de Vinicius Jr, l’Europe choquée par le boycott de la Supercoupe de Turquie

Vinicius Jr tranche pour son avenir, le derby d’Istanbul fait les gros titres en Europe, la guerre est déclarée entre le PSG et le Barça, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Vinicius Jr impassible La semaine dernière, la presse espagnole dévoilait une potentielle offre de 200M€ du PSG pour Vinicius Jr. Mais les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont très clairs, hors de question de laisser filer le joueur. Et bien ce lundi, Marca explique que le principal intéressé est sur la même longueur d’onde. Il refusera toutes les offres et ne voit son avenir qu’à Madrid. Malgré le fait qu’il soit souvent victime de racisme en Espagne, il se sent aimé et respecté chez les Madrilènes. Pour rappel, le joueur a un contrat avec le Real Madrid qui court jusqu’en 2027. Soirée tristement historique en Turquie Alors que la Supercoupe de Turquie nous offrait une superbe affiche avec un derby d’Istanbul entre Fenerbaçhe et Galatasaray, la rencontre n’a finalement pas eu lieu. Du moins, elle a duré 49 secondes, comme le placarde Fotomac et face aux mauvais adversaires. Alors que le Fener a demandé à annuler, voire reporter, ce match avec un arbitre étranger afin de protester contre les récentes bagarres, le match s’est finalement tenu… mais face aux U19 qui ont déclaré forfait après l’ouverture du score d’Icardi. Les remplaçants de Galatasaray ont alors affronté les titulaires, une scène folle. Ce lundi matin, le journal AS estime que c’est grotesque. Marca évoque un scandale dans ses pages intérieures alors que le Corriere dello Sport relaye aussi le boycott de Fenerbaçhe. Le PSG menace le Barça J-2 avant le très attendu quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. La guerre par média interposé a déjà démarré. AS rapporte que le message du CUP adressé aux supporters parisiens n’a pas été bien accueilli par le Barça. Une phrase a révolté la presse catalane : « Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage, doit se sentir en territoire plus qu’hostile». Le Barça s’est senti menacé, une chose est sûre, les hostilités sont lancées. De menace, il en est aussi question concernant les joueurs du Barça. Ils ne sont pas moins de 7 à être sous la menace de suspension, comme le rappelle Sport. Des joueurs comme Yamal, Joao Felix, Araujo ou encore Sergi Roberto pour ne citer qu’eux.