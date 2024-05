La SONAGED va mobiliser 5.000 agents et 300 véhicules pour le nettoiement prévu samedi

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) va mobiliser 5.000 agents et plus de 300 véhicules pour le nettoiement prévu samedi 1er juin à l’initiative du président de la République, a-t-on appris du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana. ‘’La SONAGED va déployer sur le terrain 5.000 agents et plus de 300 unités motorisées pour accompagner les communautés lors de cette journée de nettoiement’’, a-t-il dit. Balla Moussa Fofana a annoncé ces mesures lors d’une visite qu’il effectuait auprès du directeur général de la SONAGED et de ses collaborateurs, dans le but de préparer la journée de nettoiement. ‘’Nous comptons sur les agents de la SONAGED, des agents engagés, que nous voyons tous les jours à l’œuvre […] pour la propreté de notre cadre de vie’’, a ajouté M. Fofana. Il souhaite que les populations, sous la direction des communes, des conseils départementaux, des quartiers, des villages et des associations, prennent part à cette opération de nettoiement. ‘’Nos agents ne seront pas seuls, ce jour-là […] Nous invitons tout le monde à descendre sur le terrain pour s’occuper du cadre de vie. Nous appelons également les collectivités territoriales et le mouvement associatif à la mobilisation, pour la réussite de cette journée’’, a lancé Balla Moussa Fofana. L’opération de nettoiement annoncée va se tenir périodiquement, selon le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires. ‘’Nous voulons impulser […] une nouvelle dynamique, celle d’une société qui se préoccupe de son environnement’’, a-t-il dit. ‘’Nous voulons que les Sénégalais portent cette initiative’’, a poursuivi M. Fofana en parlant des opérations de nettoiement à venir. Il assure les participants à cette initiative du soutien de la SONAGED. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va lancer, samedi 1er juin, les activités de la première journée nationale de nettoiement.