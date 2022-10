"La Mairie de Ziguinchor cède aux démons partisans de peindre aux couleurs de PASTEF": Mary Teuw Niane épingle Sonko

Un véhicule municipal aux couleurs de PASTEF à Ziguinchor. Voilà un fait qui n'a pas échappé aux radars de Mary Teuw Niane. Et l'ancien ministre de l'enseignement supérieur l'a fait savoir dans un texte publié sur la toile que voici : "Le mimétisme réactionnaire Cette image réfléchie du miroir brisé du pouvoir n’est pas belle! Après le PS, le PDS, l’APR, voici que la Mairie de Ziguinchor cède aux démons partisans de peindre aux couleurs de PASTEF un bien public qui appartient aux citoyennes et aux citoyens. Changer est facile à dire mais combien est difficile le fait d’assumer les ruptures tant proclamées ! Et pourtant, il faudra impérativement changer, montrer par l’exemple sa capacité à changer. Porter en bandoulière l’éthique de la transformation positive, productive et patriotique des mentalités. Refaire ce que les autres ont fait en mal ne peut-être la vocation de ceux qui revendiquent le changement. Il faut changer!" Dakar, lundi 3 octobre 2022 Mary Teuw Niane