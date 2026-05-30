La Force unifiée de l’AES a un nouveau commandant

Au Mali, le président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goita a nommé par décret, le général de brigade Makan Alassane Diarra, à la tête de la Force unifiée de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Le haut gradé remplace à ce poste, son compatriote, le général Daouda Traoré, désormais chef d’Etat-major de la Garde nationale.







Avant sa nomination, le général Makan Alassane Diarra occupait les fonctions de Sous-chef d’Etat-major chargé des opérations à l’état-major général des Armées. Il doit bientôt rallier Niamey, base du commandement de cette Force unifiée de l’AES.

