La Chasse aux opposants dans l’administration doit cesser (Mamadou Lamine Diallo)

Dr Abibou Diagne, Docteur vétérinaire était conseiller technique au ministère de la pêche. Il est le Président de l’Alliance des Verts du Sénégal. Mars 2022, il assiste à une conférence de presse Yewwi-Wallu. Alioune Ndoye, alors ministre de la pêche, le renvoie du ministère et le remet à la disposition de la fonction publique. 2. Boulkheir FALL, Comptable matière au ministère de la justice vient d’être remis à la disposition de la fonction publique par le ministre IMF, le tailleur de Macky, parce qu’il est d’une tendance opposée au sein de BBY. 3. Le Docteur en télécommunications, Alassane Ba, Secrétaire Général du Syndicat des travailleurs des impôts et domaines est remis, hors de la DGID, à la disposition des autorités, pour avoir mené la lutte syndicale pour une répartition plus juste des fonds communs au sein du ministère des finances. L’administration avant le parti APR ! Laissez les hauts fonctionnaires tranquilles. Traduisez en justice les prédateurs de nos deniers publics de la covid19, y compris les ministres impliqués. * Président du mouvement Tekki.