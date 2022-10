LANSANA G SAKHO RAILLE MACKY : « SONKO N’A PAS BESOIN DE MISE EN SCÈNE… »

La tournée du leader du parti Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, dans le cadre du « Nemeku Tour » a été émaillée, dimanche, par des incidents à Joal-Fadhiouth où les gendarmes ont largué des grenades lacrymogènes. Une situation qui fait jaser dans le parti. Dans un post, ce lundi, Lansana Gagny Sakho a raillé le président Macky Sall qui n’a pu s’attirer d’un monde fou lors de sa récente balade dans la banlieue. Le chargé de la coordination et du suivi des programmes politiques (présidentiel, législatif et local) et du suivi de travaux des commissariats scientifiques se veut clair. « Cette image (voir photomontage Macky Sall – Ousmane Sonko) résume tout…. Quand la terre vous glisse sous les pieds il en découle souvent un sentiment d’affolement« , a-t-il d’emblée écrit. Lansana Gagny Sakho estime que l’utilisation de la force pour empêcher à un « honnête citoyen » de se déplacer ne devrait pas avoir lieu dans un pays qui se dit démocrate. Selon le « Patriote », ce sont les populations qui viennent spontanément vers Ousmane Sonko Sonko « qui n’a pas besoin de mise en scène….« . Et dire que c’est tout ça quoi doit les frustrer. « Mais ils peuvent demander à ceux qui voulaient arrêter la mer avec leurs bras« , a-t-il notamment conclu.