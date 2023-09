L’ex-capitaine de la Gendarmerie nationale, Seydina Omar TOURÉ, crée un mouvement politique

L’ancien capitaine de la Gendarmerie nationale, Seydina Omar TOURÉ, a surpris plus d’un en annonçant son entrée dans l’arène politique. La nouvelle a été rendue publique sur sa page Facebook où il a dévoilé la création de son mouvement politique. ‘Union pour un Sénégal juste’ ou Senegaal Gu Deggu, c’est le nom de ce mouvement citoyen national, selon les informations dévoilées par Seydina Omar TOURÉ lui-même. « Chers compatriotes, ce lundi 25 septembre 2023, nous vous informons de la création d’un mouvement citoyen national dénommé ‘Union pour un Sénégal juste’ ou Senegaal Gu Deggu. Pour sa présentation aux Sénégalais et son objectif, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain », a-t-il écrit. Il faut se rappeler que le capitaine TOURÉ a été radié de la gendarmerie nationale. Il était accusé entre autres, d’avoir falsifié le PV d’enquête sur l’affaire Adji SARR/Ousmane SONKO, qui avait fait grand bruit à l’époque. Les détails de cette nouvelle aventure politique et les objectifs de ce mouvement seront partagés prochainement, comme l’a indiqué Seydina Omar TOURÉ. Cette information est également rapportée par le site Walf-groupe.com.