L'ancien président Macky Sall publie son ouvrage : L'Afrique au cœur

Après son premier ouvrage, Le Sénégal au cœur, Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, publie L'Afrique au cœur. Dans ce livre, il démontre en quoi les grands enjeux du XXIe siècle sont indissociables d'une Afrique unie, développée et prospère.



Plaidoyer pour une Afrique forte



Dans le cadre du dialogue multilatéral, Macky Sall met en évidence les atouts majeurs du continent : son milliard et demi d'habitants, ses richesses naturelles, ses fintech performantes, son soft power culturel et son espace numérique hyperactif.



L'ancien président de l'Union africaine ne manque pas de souligner les obstacles qui freinent l'élan économique africain, notamment l'exploitation dont le continent a été victime, l'insuffisance des investissements et le poids jugé injustifié de sa dette.



Au fil des pages, il soutient que, du Maghreb au Cap, de la mer Rouge au golfe de Guinée, l'Afrique détient toutes les ressources humaines et naturelles nécessaires pour contribuer efficacement à la bonne marche du monde.



La cérémonie de lancement de l'ouvrage s'est tenue ce mercredi en présence de plusieurs autorités.