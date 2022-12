L'activiste pro-Sonko Diop Taïf envoyé en prison

Après un troisième retour de parquet, Mouhamadou Lamine Bara Diop, plus connu sous le sobriquet de "Diop Taïf", et son acolyte Vito Der Maister Diouf sont tombés sous le coup de l'article 80 du Code Pénal. Ainsi ces deux pro-Sonko ont été inculpés par le juge d'instruction en charge du troisième cabinet. L'activiste Diop Taïf a été placé sous mandat de dépôt, ce lundi et son compère Vito Diouf sous contrôle judiciaire. Pour rappel, le duo incriminé a été surpris, mardi dernier, en train de filmer la Mac de Rebeuss. Démasqués, Diop Taïf et Vito Diouf ont été arrêtés, par les éléments de l'Administration pénitentiaire, puis mis à la disposition des agents du commissariat de Rebeuss. Ils étaient poursuivis pour avoir collecté des données à caractère personnel.