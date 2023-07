L'ONU salue la décision de Macky qui constitue un "exemple très important pour son pays"

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a exprimé sa « profonde estime » pour le président Macky Sall, qui a pris la décision de ne pas briguer une 3e candidature en 2024. Il estime que cette décision constitue un « exemple très important pour son pays et pour le reste du monde ». « Je voudrais exprimer ma profonde estime pour le Président Macky Sall du Sénégal et pour les qualités d’homme d’état dont il a fait preuve. Sa décision constitue un exemple très important pour son pays et pour le reste du monde », a twitté M. Guterres.