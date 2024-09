L’OL plongé dans la crise, Manchester City prépare une offre à 100M€ pour Jamal Musiala

Lyon est en difficulté, City veut faire un gros coup et Barcelone enregistre une nouvelle blessure, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. L’OL en pleine tempête On a vécu une soirée renversante avec cet Olympico et la victoire 3-2 de Marseille comme le placarde La Provence. Réduits à 10 dès la 5e minute de jeu puis menés au score 1-0, les Marseillais sont parvenus à inverser la vapeur. Cette fois, c’est l’OL qui s’est fait renverser pour le Progrès. Le journal local explique ce revers par les grosses carences offensives de son équipe et les cadeaux qu’elle a offerts à son adversaire. Cherki a poussé un coup de gueule en parlant d’une performance honteuse, avec une tonne d’occasions ratées. Il a pointé du doigt la mauvaise approche de son équipe qui a trop reculé. Pierre Sage n’a pas été capable d’y remédier et l’OL se retrouve à la 14e place. Objectif Musiala pour City Face à Arsenal (2-2), City a perdu son maestro Rodri, touché aux ligaments. Un événement qui a rendu complètement fou Pep Guardiola, qui a fait du kung-fu avec son siège au moment de sa sortie comme l’a capturé le Daily Star. Mais pas de panique, City a un plan pour le remplacer à en croire les informations de Team Talk. Manchester prépare une offre de 100M€ pour Jamal Musiala. Si le Real et d’autres clubs de Premier League sont sur le coup, c’est bien le champion de Premier League qui a l’avantage pour l’instant dans ce dossier. L’idée de revenir en Angleterre et se lancer un nouveau défi plaît au joueur, qui est engagé jusqu’en 2026 avec le Bayern. Nouveau coup dur pour Barcelone En matière de blessure, le Barça s’y connaît bien. Le club a vécu une soirée à deux visages, entre manita et drame comme le résume Sport sur sa une. Il y a du positif à tirer pour le Barça, avec une 6e victoire en autant de matchs et une performance encore impressionnante, avec des individualités brillantes comme Lewandowski, Lamine Yamal ou Raphinha. Mais il y a aussi un gros point noir, la blessure de son capitaine et gardien, Marc André Ter Stegen. Mal retombé après un ballon aérien bloqué, il a poussé un cri de douleur glaçant lors de sa réception. Les médias espagnols annoncent une fin de saison, avec une absence estimée à 8 ou 9 mois.