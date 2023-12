L’Espagne érige Antoine Griezmann au statut de légende, retournement de situation pour une star du Real Madrid

L’Espagne s’enflamme pour Antoine Griezmann avec son record XXL, Toni Kroos ne veut plus quitter le Real Madrid, l’AC Milan prépare un gros coup double à 30M€, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive. Une légende franco-espagnole En Espagne, Griezmann continue d’illuminer les pelouses de Liga. À nouveau auteur d’un doublé, cette fois face à Getafe, le français est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros avec 173 buts, aux côtés de Luis Aragonés. Pour le journal AS, le champion du Monde 2018 a tout pour devenir un joueur «éternel», une légende. Un parcours semé d’embûches pourtant pour le Français, qui a su redevenir le chouchou du public madrilène, après s’être mis à dos les fans en partant au Barça. Une sorte de «rédemption» pour le journal Marca. "Le petit prince", comme l’appelle le média Sport, peut remercier son ami Diego Simeone, qui a su lui faire confiance toutes ces années. «Griezmann est un joueur extraordinaire», a confié El Cholo après la rencontre d’hier soir. Pour le journaliste espagnol pro Atletico, David Vinuesa Malbac, Antoine Griezmann est «actuellement le meilleur joueur du monde». Kroos va se battre Du côté du rival, le Real Madrid, Toni Kroos aurait changé d’avis et ne voudrait plus quitter le club à la fin de la saison d’après AS. Ancelotti encourage l’Allemand à prolonger pour une année de plus. Compte tenu de son haut niveau de jeu, le club envisagerait de le renouveler jusqu’en 2025. Ses coéquipiers du vestiaire sont époustouflés par lui. Décidément, l’Allemand revient sur toutes les dernières décisions. À en croire les informations du média allemand Bild, le milieu de terrain du Real Madrid réfléchirait actuellement à un grand come-back en sélection pour participer à l’Euro 2024. Milan voit double La Gazzetta Dello Sport nous rapporte que l’AC Milan prépare deux transferts cet hiver. Le club italien souhaite recruter un attaquant et un défenseur. Le board milanais aurait fait de Serhou Guirassy et de Clément Lenglet les priorités de l’hiver. Un double investissement estimé à 30 millions d’euros. Pour le buteur de Stuttgart, la lutte sera rude. De nombreux clubs européens le surveillent et sont prêts à lever son option d’achat estimé à 17 millions d’euros. Ils sont prêts à faire grimper les enchères. En ce qui concerne Lenglet, Milan est beaucoup plus optimiste. Toujours sous contrat avec le FC Barcelone, qui cherche à s’en débarrasser définitivement, les Rossoneri devraient faire une offre de prêt avec option d’achat obligatoire. Mais avant cela, il devra casser son prêt à Aston Villa.