L'Angleterre subit la foudre des médias, MU piste deux cracks pour remplacer CR7 !

Harry Kane et l'Angleterre sont vivement critiqués par les tabloïds du pays, la future recrue surprise de Manchester United et Raphaël Varane se lâche contre les calendriers surchargés, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Et ce matin, le taulier de la défense a accordé un entretien exclusif au Figaro. Il évoque les clés de sa longévité. Pour lui, «la préparation mentale est très importante, la récupération mentale aussi.» Il se lâche contre les calendriers de plus en plus lourds : « jouer tous les trois jours, ce n’est pas seulement fatigant physiquement, mais aussi mentalement. (...) La cadence des matchs, on en parle de plus en plus dans les vestiaires. On est en surrégime, aujourd’hui. Clairement, on est au-dessus de ce qu’on peut faire. On joue tous les trois jours, on est toujours sous pression.» Le retour de Depay Du côté de Manchester United, le club espère toujours trouver un nouveau renfort offensif en janvier pour remplacer Cristiano Ronaldo comme on peut le lire dans The Manchester Evening News. La piste prioritaire serait, comme nous vous le révélions, Cody Gakpo, qui brille avec les Pays-Bas en ce moment. Mais d’après Skysport Deutschland, MU serait prêt à rapatrier Memphis Depay. Le FC Barcelone voudrait résilier son contrat, ce qui ferait de lui une recrue à bas prix, surtout qu’Erik ten Hag l’apprécie. Seul bémol: il veut jouer la Ligue des Champions. En cas d’échec, les Red Devils seraient prêts à lâcher un gros billet pour s’offrir les services de Jonathan David, le buteur canadien du LOSC.