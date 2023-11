Kolda : La demande de Mame Boye Diao qui a provoqué une bagarre dans la Mairie

Maire de la ville de Kolda et candidat à la Présidentielle, Mame Boye Diao a fait son retour dans sa ville pour poser le débat d’orientation budgétaire. Cependant, la rencontre avec ses conseillers municipaux ne s’est pas passée comme prévu. Comme rapporté par Seneweb, des conseillers municipaux ont pointé du doigt les absences répétées de leur maire, ce qui a plombé la rencontre. Cependant, une bagarre a éclaté à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie, lorsque le maire Mame Boye Diao a demandé l’évacuation de la salle. Ces tensions ont mis fin prématurément au conseil municipal, qui devait servir de fixer les orientations pour la mairie de Kolda. Selon la source, les conseillers municipaux de Kolda réclament le respect à Mame Boye Diao, mettant l’accent sur l’action et non la politique.