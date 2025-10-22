Kolda : Détournement présumé de 30 millions à la station-service Elton

Le fait alimente les débats sur la place publique. Un détournement présumé de 30 millions de francs CFA aurait été orchestré à la station-service Elton de Kolda, située à proximité de la gare routière. Le mis en cause est le gérant de la caisse.



​L'homme, après avoir commis son forfait, a disparu des lieux depuis la matinée de dimanche dernier. Trouvés sur place, des agents pompistes ont confirmé les faits de vol ou de détournement de cette importante somme.



​Pour l'heure, aucune plainte contre le présumé détourneur n'est encore enregistrée, même si la direction du service s'active à faire la lumière sur cette affaire. Et pour assurer la continuité du service, un autre agent, dépêché depuis Tambacounda, gère la station Elton dans un calme plat.

