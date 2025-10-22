Kolda : Détournement présumé de 30 millions à la station-service Elton

Le fait alimente les débats sur la place publique. Un détournement présumé de 30 millions de francs CFA aurait été orchestré à la station-service Elton de Kolda, située à proximité de la gare routière. Le mis en cause est le gérant de la caisse.
L'homme, après avoir commis son forfait, a disparu des lieux depuis la matinée de dimanche dernier. Trouvés sur place, des agents pompistes ont confirmé les faits de vol ou de détournement de cette importante somme.
Pour l'heure, aucune plainte contre le présumé détourneur n'est encore enregistrée, même si la direction du service s'active à faire la lumière sur cette affaire. Et pour assurer la continuité du service, un autre agent, dépêché depuis Tambacounda, gère la station Elton dans un calme plat.