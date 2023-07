Khalifa Sall qualifie le discours de Macky Sall de “libérateur”

Le président du mouvement Taxawu Sénégal a partagé son point de vue sur la décision du président de la République, Macky Sall, de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de février 2024. Lors d'une interview accordée à RFI et à France 24, il a souligné le caractère important de cette décision. Selon Khalifa Sall, le discours du président a eu un impact significatif, en délivrant tout le pays de l'incertitude liée à sa candidature. "Le discours d'hier a été un fort moment, libérateur à la limite. Puisque le président annonçant sa non-candidature a délivré tout le pays". Il a également rappelé les mobilisations passées ainsi que celle de cette année où divers acteurs se sont engagés en faveur de la non-candidature du président sortant. Khalifa Sall a exprimé sa satisfaction quant à la réponse positive du président à cette demande nationale et sociale, soulignant que cela constituait une agréable surprise. Il dit : "Effectivement, en 2011, nous avions mené ce combat. Cette année aussi, autour du F24, de la société civile et de tout le pays, nous nous étions mobilisés pour. Et en donnant cette réponse favorable à cette demande, qui était devenue nationale et sociale, le président nous a fait une très belle surprise. On s'en réjouit, on s'en félicite et on le félicite puisqu'il fallait le faire et il l'a fait."