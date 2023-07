"Khalifa Sall écarté de Yewwi", clame le maire de Yoff, Seydina Laye

Est-ce la fin du compagnonnage entre l’ex-maire de Dakar et Yewwi Askan Wi ? En tout cas, la relation entre la grande coalition de l’opposition et Khalifa Sall, n’est pas au beau fixe. La preuve ? Selon le maire de Yoff, Seydina Laye, rapporte Senenews, « Khalifa Sall est à Yewwi, mais n’est ni convoqué ni informé. » Pour lui, « c’est grave. Lors des Législatives il y a eu des écarts de langage avec Aminata Touré quand elle était dans Bby. Alors nous traiter de traître est malhonnête », s’isurge-t-il. Il rembobine : « Aujourd’hui, je suis inquiet par rapports aux invectives. On jette en pâture une personne à travers les réseaux sociaux. Ce n’est pas bien. Pour des règlements de compte, on salit le nom d’une personne. La politique ce n’est pas cela et le Sénégalais est-il prêt à accompagner les hommes politiques de valeurs. Si un homme a des positions tranchées. Nous sommes un pays de « diom » et de valeurs. Moi je ne me retrouve plus dans ces débats. Il faut une démarche consensuelle mais c’est dégoûtant. » « On condamne un homme dont on n’a pas les mêmes orientations politiques. Notre histoire ne date pas de 2020. Nous nous sommes farouchement opposés à Wade avec Benno et en 2009, on a gagné face à lui. Khalifa a apporté son soutien avec Macky car le Ps avait accompagné Macky. Alors ce fut avec Macky que cela a fait débat. »