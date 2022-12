Khalifa Sall : « Les collectivités locales ont un rôle central à jouer dans l’impulsion du développement »

Khalifa Sall demeure persuadé que les collectivités locales ont un rôle central à jouer dans l’impulsion du développement. « Que l’on ne s’y trompe guère, pour être effectif et global, l’essor économique sera d’abord et par-dessus tout local. Par conséquent, la croissance harmonieuse de notre pays passe inéluctablement par le renforcement des politiques dédiées aux collectivités locales », déclare-t-il. Selon Khalifa Sall, l’Acte III de la décentralisation au-delà de prôner une communalisation intégrale doit prioritairement s’atteler au renforcement économique des collectivités afin de leur permettre de propulser de véritables leviers de développement social et d’épanouissement économique. A l’en croire, les mécanismes internationaux de coopération au développement, s’ils veulent demeurer efficaces, sont impérativement tenus d’impliquer les collectivités locales, dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques. « Il est en outre clair que dans le cadre des compétences transférées, les ressources traditionnelles allouées ne permettent pas aux mairies de relever tous les défis et attentes placés en elles. Il est par ailleurs essentiel de revaloriser le statut des salariés des collectivités locales, à l’instar des fonctionnaires », ajoute-t-il.