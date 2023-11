Kéba Kanté, fils de Cheikh Kanté, rejoint Karim Wade

Keba Kanté, fils du ministre Cheikh Kanté et responsable Apr à Fatick, a rejoint le PDS de Me Abdoulaye Wade. Kéba Kanté, fils de l’ancien Directeur Général du Port Autonome de Dakar (PAD), et ancien Ministre chargé du Plan Sénégal émergent (PSE ), Cheikh Kanté a rallié le PDS, informe Les Echos. Son meeting de ralliement est prévu après-demain samedi 11 novembre 2023 à la permanence du Pds. Kéba Kanté est l’initiateur du mouvement ‘la Grande offensive des républicains( GOR) » et son père fut président de la fédération départementale du PDS à Fatick avant de rejoindre Macky Sall au 2e tour de la Présidentielle de 2012. Le fils de Wade a lancé l’opération « Gnibissi ». De Doha (Qatar) où il est exilé, Karim Wade a câblé les anciens libéraux (qui avaient quitté le PDS) pour Macky Sall à revenir au bercail. Il a d’ailleurs appelé plusieurs anciens caciques du PDS pour les convaincre de revenir et à soutenir sa candidature. Karim Wade aurait même téléphoné un de ses anciens collaborateurs qui est membre de Yewwi Askan Wi.