Kaolack : 120 détenus en grève de la faim à la prison …

Depuis hier dimanche, 120 détenus observent une grève de la faim à la prison de Kaolack, notamment dans le secteur des prévenus. Selon le Frapp, le motif de la grève est la dénonciation des longues détentions préventives. Certains détenus ont fait de deux (02) années à six (06) de détention « provisoire ». Les prisonniers grévistes retournent les plats venant de l’extérieur. Ils demandent et la présence du procureur général et du directeur de l’administration pénitentiaire. Aussi, le FRAPP soutient toutes les personnes victimes des longues détentions préventives dans les trente sept (37) prisonniers du Sénégal et interpelle le ministre de la Justice et le directeur de l’administration pénitentiaire pour un règlement diligent de la question des longues détentions préventives au Sénégal.