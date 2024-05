Kalidou Koulibaly est le nouveau propriétaire du club français CS Sedan Ardennes

Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions du Sénégal, est le nouvel acquéreur du club français en Régional 2, le CS Sedan Ardennes. Cette acquisition marque un tournant dans la carrière du joueur, qui montre ainsi son engagement envers le football et sa volonté de contribuer au développement du sport. L’annonce de cette acquisition a été suivie d’une visite de Kalidou Koulibaly au club le 13 mai, où il a pu rencontrer les membres de l’équipe et s’imprégner de l’atmosphère du club. Sa décision d’investir dans le CS Sedan Ardennes a été influencée par Teddy Pellerin, ancien entraîneur adjoint du club et membre du staff des Lions du Sénégal, qui a également rejoint le club. Avec Kalidou Koulibaly à sa tête, le CS Sedan Ardennes vise maintenant la remontée en National 2 dans les quatre prochaines années. Cette nouvelle donne un nouvel élan au club, qui bénéficiera de l’expérience et de la détermination du joueur sénégalais pour atteindre ses objectifs sportifs et renforcer sa position dans le paysage footballistique français.