Kaay Bok-Espagne : Déthié Fall reçoit les doléances des compatriotes de Guissona

Toujours dans le cadre de sa tournée politique, le leader du Prp s'est rendu en Espagne. Une occasion pour lui d'aller à la rencontre des Sénégalais résidants à Guissona. Qui n'ont pas manqué d'egrener leur chapelet de doléances au responsable politique. "Salam chers compatriotes j’étais hier à Guissona en province de Barcelone en Espagne dans le cadre de l’opération KAAY BOKK pour échanger avec nos compatriotes sur la situation du pays et sur leurs difficultés dans cette zone. Comme d’habitude je leur ai prêté une oreille attentive et ai pris bonne note de leurs doléances. Ils sont largement revenus, entre autres, sur la distance qui existe entre certaines régions où il y’a bcp de sénégalais et la capitale Madrid où se trouve le consulat général; ce qui leur pose un sérieux problème pour l’obtention ou le renouvellement de certains documents administratifs etc. Restons tous mobilisés pour un changement en 2024". CAP 2024