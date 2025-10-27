Setal.net

Justice et pardon : Un cadre de Pastef et membre du gouvernement répond sèchement à Abdourahmane Diouf


Éviter la justice des vainqueurs, dépasser la haine, savoir pardonner : les préceptes prônés par le ministre de l'Environnement Abdourahmane Diouf dans l'émission avec la RSI (Radio Sénégal international) n'ont pas plu à Ibrahima Thiam. Secrétaire général adjoint de Pastef et Secrétaire d'Etat au ministère de l'Industrie et du Commerce, chargé du développement des PME-PMI, il a exhorté son compère du gouvernement à se concentrer sur son portefeuille au lieu de débattre sur la place publique.

"Nous sommes des hommes et des femmes d’État, mus par l’intérêt général, non par la vengeance ou le positionnement individuel. Le peuple attend de nous des résultats, pas des débats d’intention. Chaque ministre doit se concentrer sur sa propre feuille de route définie par le Chef du gouvernement. C’est ainsi que l’action gouvernementale conserve sa cohérence et sa crédibilité. La discipline collective est la condition de notre efficacité. Les débats internes doivent se tenir dans les espaces prévus, pas sur la place publique", réagit Ibrahima Thiam.

Selon le Secrétaire d'Etat, les membres du gouvernement devraient éviter de verser dans les avis dissidents. "La confiance du peuple sénégalais exige de nous rigueur et unité d’action. Gouverner, c’est parler d’une seule voix. La réconciliation nationale est essentielle, mais elle commence par la justice. Elle est encadrée par une ligne claire, incarnée et conduite par le Ministre de la Justice, sous l’autorité du Premier Ministre et du Président de la République", dit-il.

Ibrahima Thiam appelle ainsi tous les membres du gouvernement à respecter la ligne judiciaire édictée par les autorités "en évitant toute lecture personnelle ou interprétation publique qui brouillerait le message collectif".



Lundi 27 Octobre 2025 - 13:04



Setal People - 27/10/2025 - 0 Commentaire

