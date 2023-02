Jeux Olympiques : Le TER a été déterminant dans l’attribution de l'organisation des JOJ 2026 au Sénégal, selon Ibrahima Wade

La réalisation du Train express régional (TER) a été "déterminante" dans l’attribution des Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal, a affirmé, mercredi, le président du comité d’organisation de cet événement prévu en 2026, Ibrahima Wade. ‘’L’infrastructure ferroviaire a été déterminante dans le choix final du Sénégal’’, a dit Ibrahima Wade dans un document de l’APIX, l’agence chargée de la vitrine de l’investissement des grands travaux de l’Etat, où il était en visite, accompagné d’une délégation. La même source souligne que M. Wade a rencontré le directeur général de l’APIX, Abdoulaye Baldé, qui a ‘’mis toutes ses équipes au service de cet événement d’envergure mondiale’’. Elle signale que ‘’le Sénégal attend plus de 4.600 sportifs pour 35 disciplines recensées’’ pour ces JOJ qui vont se dérouler entre Dakar et Saly-Portudal (ouest). Le communiqué indique qu’après ‘’la pause Covid, un regain formidable s’est déclenché pour faire de Dakar, Diamniadio et Saly-Portudal les affiches urbaines phares de cette rencontre mondiale’’. Pour l’agence chargée de la vitrine de l’investissement des grands travaux de l’Etat, ‘’ce rendez honore à plus d’un titre la destination Sénégal’’. Ibrahima Wade a d’ailleurs ‘’salué avec beaucoup de générosité la réussite du TER, qui a permis de remporter l’organisation de ces JO’’, rapporte le texte. Il souligne que le directeur général de l'APIX a confirmé, pour sa part, toute l’attention qu’il accordait aux JOJ et à la mobilisation de toute l’expertise de l’APIX ‘’en termes de libération des emprises, de transport, de marketing et de communication’’.