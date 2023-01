«Je souhaite reprendre...» : le statut de Karim Wade qui étonne au PDS

Je souhaite reprendre mes activités militantes et revenir dans mon parti que certains comme Oumar et Fada m’avaient fait quitter.» Un texte contenu dans un statut WhatsApp attribué à Karim Wade, étonne au sein du Parti démocratique sénégalais (PDS). D’autant que par «Oumar et Fada», Wade-fils semble désigner Oumar Sarr, ancien secrétaire général national adjoint du parti, et Modou Diagne Fada, ancien ministre sous Abdoulaye Wade. Interrogé par Les Echos, un ancien proche de Karim Wade ne mâche pas ses mots. Ce dernier estime que «c’est lâche d’accuser Oumar Sarr et Fada sans reconnaître ses propres insuffisances». Contacté à son tour par le journal, Modou Diagne Fada, actuel directeur général de la Sonacos, croit à «un piratage», il «ne pense pas que ce soit un message de Karim». Un autre proche de l’ancien ministre d’État penche pour une erreur de manipulation. Il dit : «J’ai bien vu le fameux statut mais je crois que c’est une erreur. C’est certainement un militant qui avait quitté le parti suite à des bisbilles avec Oumar Sarr et/ou Fada qui a dû lui écrire qu’il allait reprendre ses activités militantes. Et, il (Karim) a mis cela en statut en commettant une erreur de manipulation.» Le responsable libéral révèle d’ailleurs que Karim Wade a supprimé le statut «immédiatement après, quand il s’est rendu compte (de l’erreur) et quand les gens lui ont fait la remarque». Le plus troublant dans cette affaire, c’est que fameux statut a été publié après la pétition lancée par d’anciens membres de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL), exigeant le retour de Karim Wade.