"Je ne peux pas faire mieux..." Benzema a tranché pour le Ballon D'or

Vainqueur de sa cinquième Ligue des Champions, Karim Benzema a effectué une saison stratosphérique en terminant meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations. Au micro de canal plus, le français se verrait bien Ballon D'or au vu de sa réaction.



"Terminer meilleur buteur de la Ligue des champions (15 buts), c'est exceptionnel, mais pour moi le plus important, c'est de gagner une cinquième Ligue des champions. Si le Ballon d'Or est dans un coin de ma tête ? Forcément, j'ai terminé la saison, maintenant je vais aller en sélection. Mais je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. Maintenant, on verra ce qui se passe, mais je suis fier de ce que j'ai réussi."