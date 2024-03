"Je m'engage à mettre fin aux accords injustes qui ne profitent pas à notre pays", Khalifa Ababacar Sall

Khalifa Ababacar Sall a pour son deuxième jour de campagne sillonné les rues et ruelles de Yoff à la rencontre de la population. Il a, par la même occasion, effectué des visites à domicile chez les habitants de Yoff. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 a aussi échangé avec les pêcheurs, les mareyeurs. A qui il a promis la fin des accords injustes qui ne profitent pas au Sénégal. '' Face à la précarité engendrée par les accords de pêche avec des industriels étrangers, nos océans sont pillés, mettant en péril la subsistance des pêcheurs locaux. Un fois élu président de la République, je m'engage à mettre fin aux accords injustes qui ne profitent pas à notre pays. Je promets également à valoriser la pêche artisanale en développant la chaîne de valeur, notamment en investissant dans la conservation et la transformation des produits halieutiques'', a promis Khalifa Sall. Mieux, ajoute, Khalifa Sall : ''Ensemble, nous pouvons restaurer la dignité de nos parents pêcheurs et protéger nos ressources marines pour les générations futures.»