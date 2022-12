Jamra visée par une plainte en France pour homophobie

Les associations Mousse, Stop Homophobie et Adheos vont déposer une plainte, ce vendredi, avec constitution de partie civile contre l'organisation sénégalaise islamique Jamra, “pour injures et appel à la haine homophobes”, renseignent-elles dans un communiqué. Cette plainte fait suite à la publication de “nombreux posts homophobes sur la page Facebook Jamra”, renseignent ces associations. Pour Me Etienne Deshoulières, avocat des associations, « au Sénégal, l'homosexualité est puni de 5 ans d'emprisonnement. Mais, en France, ce sont les injures et incitations à la haine homophobes qui sont punis par la loi. Or la loi française est applicable aux propos homophobes tenus par Jamra sur sa page Facebook. Nous demandons donc la condamnation pénale de Jamra et la fermeture de la page Facebook.»