JOJ Dakar 2026 : l’AMA exige un renforcement du dispositif antidopage, « Le Sénégal est prêt mais peut faire mieux » selon Victol Blanka

À moins d’un an des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le président de l’Agence mondiale antidopage (AMA), Victol Blanka, s’est rendu au Sénégal le 26 septembre 2025. Selon Sud Quotidien, il a rencontré la ministre des Sports, Khady Diene Gaye Dione, ainsi que le coordonnateur des JOJ, Ibrahima Wade.

Le patron de l’AMA a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens : « un budget plus important, plus de contrôles, plus d’experts et non des bénévoles ».

Il a également souligné l’importance de l’éducation et des outils comme la plateforme ADEL, permettant aux athlètes et encadreurs d’accéder à des formations sur le dopage.

« Le Sénégal est déjà avancé, mais on pourrait faire mieux. Ma visite vise à aider à atteindre les objectifs de la campagne », a déclaré Victol Blanka.