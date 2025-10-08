JOJ Dakar 2026 : Le COJOJ donne la pleine prérogative à DDD pour être le partenaire de transport terrestre officiel

En prélude des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la Direction générale de Dakar Dem Dikk (DDD) et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) ont paraphé une convention de partenariat pour un accompagnement dans le domaine du transport urbain. La cérémonie officielle de signature de cet accord historique a eu lieu ce lundi 6 octobre 2025, à la direction générale de la société DDD, à Dakar. Ce partenariat fait suite à une première convention cadre que le ministère des Transports terrestres et aériens et le COJOJ ont signé pour la réussite de cet événement sportif.

DDD, un acteur incontournable dans le transport au Sénégal



Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, premier événement sportif olympique à se dérouler sur le sol africain, se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026, à Dakar, au Sénégal. Les compétitions sont prévues sur trois sites, à savoir : Dakar, Diamniadio et Saly (Mbour). Ce qui nécessite un accompagnement adéquat pour offrir une meilleure mobilité aux milliers de participants qui viendront des quatre coins de la planète. D’où le choix porté par la société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD).



Assurer « une mobilité garantie » à tous les participants



A l’occasion, le Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) a rassuré que, la société, comme d’habitude, va jouer son rôle pour une réussite totale de cet événement sportif mondial. « Dakar Dem Dikk est un acteur historique du transport au Sénégal. Depuis un moment, on voit la société nationale contribuer aux grands événements du pays. Et c’est dans ce même sillage que nous comptons jouer pleinement notre rôle pour participer à la réussite de ces jeux qui se tiendront ici au Sénégal en 2026 », a souligné Assane Mbengue.



A travers ce partenariat, DDD s’est engagée à apporter son expertise et son savoir-faire dans le domaine du transport urbain. Il s’agit ici, d’assurer « une mobilité garantie » à tous les participants, notamment les athlètes et les officiels, durant toute la période de ces JOJ.



La société nationale de transport s’est engagée aussi à porter la communication et le marketing de ces Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Pour ce faire, la direction générale a créé une brand image forte, cohérente, positive et mémorable de ses bus dont un échantillon a été dévoilé devant le coordonnateur général du COJOJ, afin de donner à cet événement sportif toute son importance.



Ce partenariat va permettre également à DDD de renforcer sa flotte de bus pour atteindre les objectifs assignés. Sur ce point, le Directeur général a renseigné que sa société a démarré des projets de digitalisation, pour permettre à l’équipe d’exploitation d’avoir un regard vigilant sur les différents arrêts et localiser à temps réel les bus au cours de leur trajet.



« Donner la pleine prérogative à DDD pour être le partenaire de transport terrestre officiel »



Le coordonnateur général du COJOJ, pour sa part, a soutenu que le choix de DDD est naturel. « Le partenariat entre le COJOJ et la société Dakar Dem Dikk est tout à fait naturel. Parce que, la société nationale a la responsabilité de tout le parc du transport public. Et vous imaginez bien qu’avec tout ce monde que nous attendons en 2026, il était tout à fait naturel que nous nous tournons, d’abord par intérêt, vers DDD et surtout comme on l’a dit, parce que les plus haute autorités nous ont instruit de travailler avec la direction de DDD et à faire en sorte que la société puisse jouer sa partition. C’est ce que nous venons d’acter aujourd’hui à travers cette convention qui nous permet de donner la pleine prérogative à DDD pour être le partenaire de transport terrestre officiel », a laissé entendre Ibrahima Wade.



A ce titre, le coordonnateur général du COJOJ s’est dit rassuré par rapport à ce qu’il a eu, dores déjà, à visiter sur place. « Ce que nous avons eu l’occasion de visiter, nous rend extrêmement fiers et nous rassure. Et je profite de l’occasion pour féliciter le Directeur général, Assane Mbengue, et l’ensemble de son équipe au nom du président Mamadou Diagna Ndiaye. Parce que, nous avons vu que, derrière tout ce flux de bus, il y a tout un système intelligent qui a été développé par la société, qui rassure et qui hisse notre pays au rang des grands pays de transport public terrestre. Et cela nous donne raison davantage que nous ne sommes pas trompés en portant notre choix sur DDD », s’est réjoui M. Wade.

