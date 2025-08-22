JOJ Dakar 2026: La chine remet un don de matériel d’une valeur d’un milliard fcfa au comité

Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la République Populaire de Chine, une cérémonie officielle de remise de matériel sportif s’est tenue ce mardi 19 août 2025 à l’Hôtel Noom de Dakar.



La Chine a offert au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) un important lot d’équipements d’une valeur estimée à un milliard de FCFA. Ce don marque une étape décisive dans la préparation de cet événement sportif majeur, qui placera Dakar au centre de l’attention internationale.



La cérémonie s’est déroulée en présence de Son Excellence l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Sénégal et de M. Ibrahima Wade, Coordonnateur général du COJOJ. Les deux parties ont salué ce partenariat stratégique, symbole de l’amitié sino-sénégalaise et de la volonté commune de réussir l’organisation de Dakar 2026.



À travers ce geste, la Chine confirme son engagement à soutenir le Sénégal dans le développement de ses infrastructures sportives et dans la promotion de la jeunesse à travers le sport.