Ismaila Madior Fall : « Si nous vendons 2 millions de cartes ,Macky Sall se présentera en 2024… »

Macky Sall candidat en 2024 si l’opération vente de cartes, lancée par son parti, atteint 2 millions. Selon Ismaila Madior Fall, cela signifie que 2 millions de Sénégalais demandent au Président Sall de se présenter à une troisième candidature pour un troisième mandat. Face à ses partisans hier jeudi, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux soutient que si la majorité des sénégalais demande au président Macky Sall de continuer, qu’ils décident de se mobiliser pour voter pour lui, il se présentera en 2024 et il sera président de la République. « Si nous vendons 2 millions de cartes, cela voudrait dire que 2 millions de Sénégalais veulent que le président Macky Sall se présente à une nouvelle candidature. Et si 2 millions de Sénégalais demandent au président de se présenter, personne n’y pourra plus rien du tout. Car c’est la majorité qui décide », a-t-il ajouté.