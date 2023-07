Investiture de Sonko : El Malick Ndiaye fait une révélation de taille

À travers un communiqué, le parti Pastef a informé qu’il va procéder, le samedi 15 juillet 2023, à l'investiture de son candidat Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle de 2024. Cependant, le lieu n'a pas encore été précisé, mais le secrétaire national à la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, évoque déjà la présence effective du leader de Pastef à cet événement. «Pastef/Les patriotes a procédé à des consultations et que selon les règles, les 54 coordinations départementales du parti ont tous décidé d’investir le président Ousmane Sonko comme le seul et unique candidat de notre parti Pastef/Les patriotes. Donc, le 15 juillet 2023, le candidat de l’espoir, Ousmane Sonko, sera officiellement investi par des millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora qui arboreront, à l’occasion, avec détermination, les bracelets de la libération comme vous le savez, les bracelets de Pastef/Les patriotes. L'Afrique nous regardera, le monde nous observera et les cœurs des Sénégalais vont battre et vibrer pour un seul homme durant ce moment historique. Et je précise que ce sera sous la présence effective du président Ousmane Sonko. Nous invitons les Sénégalais d'ici et de la diaspora à venir massivement investir le candidat du peuple, le choix des jeunes, le futur président, le président Ousmane Sonko», a souligné Malick Ndiaye sur Rfm.