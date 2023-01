Investiture Macky 2024 : “Il faut sauver le pays en choisissant le bon candi

La plateforme Macky 2024 organise, ce samedi, au grand théâtre une cérémonie d’investiture de Macky Sall pour la prochaine élection présidentielle. Évènement lors duquel, Thérèse Faye Diouf a présenté cette candidature comme une urgence nationale. “Il faut se lever à temps et sauver le pays en choisissant un bon candidat”, a-t-elle indiqué. “Sauver le pays est un impératif national voire international de premier ordre, considère-t-elle. C’est pourquoi nous avons besoin d’un homme garant et dépositaire de la stabilité intérieure, respecté dans le monde entier et soucieux du sort de nos compatriotes. Il faut aussi redéfinir les contours de l’intégration africaine et faire face aux menaces”. Et à l’entendre, Macky Sall est l'homme capable de relever ces challenges. L’administratrice du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) décrit Macky Sall comme un homme qui a su maintenir “ le cap de l’émergence” alors que le “pays fait face à de multiples périls”. Elle a relevé les attaques permanentes de l’opposition contre les institutions, qui selon elle, fragilisent le pays dans un contexte sous-régional marqué l’instabilité.