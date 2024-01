Invalidation de la candidature de Karim Wade: les députés du PDS accusent deux membres du Conseil constitutionnel de corruption et exigent une enquête parlementaire

L’invalidation de la candidature de Karim Wade risque de virer en une affaire d’Etat. Dans un communiqué publié ce dimanche, le Parti démocratique sénégalais (PDS) annonce que ses députés à l’Assemblée nationale vont exiger l’ouverture d’une enquête parlementaire qui viserait deux des 7 juges qui ont rendu samedi la décision. « Après la décision scandaleuse et inacceptable du conseil constitutionnel, les députés du Parti Démocratique Sénégalais exigent la mise en place immédiate d’une commission d’enquête parlementaire pour enquêter sur les conditions d’élimination des candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, Candidat de la Coalition K24 », lit-on dans le document. Qui va plus loin: « Cette commission d’enquête devra particulièrement enquêter sur les conflits d’intérêts, les avantages et les soupçons de corruption et collusion de certains membres de notre conseil constitutionnel avec certains candidats. Les députés du Parti Démocratique Sénégalais estiment que les juges Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye auraient dû se récuser en raison de leurs connexions douteuses et de leur conflit d’intérêts ». Le Parti Démocratique Sénégalais et la Coalition Karim 2024 annoncent également qu’ils déposeront dans les prochains jours « une plainte pour révéler toutes les infractions et atteintes à la démocratie, aux droits du candidat et à la constitution dans le cadre d’ une enquête exhaustive ».