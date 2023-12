Intérieur et CDC contre Sonko : Le Lacos invite à sanctionner « ce banditisme administratif »

les Leaders Alliés du Candidat Ousmane Sonko (Lacos) , débusquant les « tentatives, manœuvres et autres complots politico- Judiciaires du chef de l’Etat, son Premier ministre, et son ministre de l’Intérieur, visant à écarter le Président Ousmane Sonko de l’élection présidentielle du 25 février 2024, Lacos interpelle le Conseil Constitutionnel… Le Lacos, dans son communiqué appelle le Conseil Constitutionnel à sanctionner et à tirer toutes les conséquences de droit de ce banditisme administratif du ministère de l’Intérieur et de la CDC, en violation systématique des droits constitutionnels du candidat Ousmane Sonko. LACOS invite le peuple sénégalais à mesurer les enjeux, à ce moment crucial de la vie de notre nation et de ne plus laisser prospérer ce coup d’État institutionnel du président de la République et du Premier ministre. LACOS vous donne rendez-vous très prochainement pour des plans d’actions d’envergure Ensemble, sauvons notre cher Sénégal ! Entre autres, Lacos disqualifie, disqualifiant le ministre de l’Intérieur, qui « assume à visage découvert sa partisanerie, pour l’organisation d’élections démocratiques, inclusives et transparentes., exige la nomination d’une personnalité indépendante et consensuelle pour l’organisation de l’élection présidentielle du 25 février 2024, conformément à la jurisprudence Général Larnine Cissé. et Cheikh Gueye.