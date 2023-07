Interdiction investiture Sonko: Me Pape Mamaille Diockou appelle au respect "du principe d'égalité des citoyens"

La décision des autorités d'interdire l'investiture d'Ousmane Sonko n'a pas laissé indifférent certains acteurs politique. Notamment le président du mouvement Sénégal Nafa. Dans une note qui nous a été parvenue; Me Pape Mamaille Diockou dénonce fermement cette interdiction administrative et appelle au respecte du principe d'égalité des citoyens. In extenso sa correspondance. "Je condamne l'interdiction administrative de la cérémonie d'investiture du Candidat PASTEF Monsieur Ousmane SONKO prévue le 15 juillet 2023 au stade Amadou Barry de Guediawaye. Le droit à la liberté de réunion est un droit civil et politique reconnu et garanti à tous les citoyens sénégalais par la Constitution du 22 janvier 2001. Comme toutes les libertés individuelles fondamentales, elle s'exerce dans les conditions prévues par la loi. J'ose espérer que les conseils du PAstef vont saisir, dans les bref délais, les juridictions de notre pays en référé pour annuler cet acte administratif manifestement illégal. J'appelle au respect de tous nos textes notamment notre loi Fondamentale et respecter le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Monsieur le Président Macky SALL continue d'apaiser notre pays à la suite de votre déclaration de non candidature. Vive la démocratie Vive l'état de droit Vive le Sénégal Me Pape Mamaille Diockou Avocat et ancien conseiller juridique à la présidence de la République Président du Mouvement Sénégal NAFA