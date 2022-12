Insécurité au Sénégal : Abdoul Mbaye met en garde Macky Sall et son régime

Le leader de l’Alliance pour Citoyenne et le Travail (ACT) dénonce l’insécurité qui est devenue de plus en plus grandissante dans le pays. Dans un tweet, Abdoul Mbaye met en garde Macky Sall. Macky Sall ne doit pas oublier que le peuple juge sur des faits simples », estime Abdoul Mbaye. Selon lui, les honnêtes citoyens souffrent d’une grande insécurité. Par contre les journalistes, activistes et opposants sont embastillés au moindre prétexte. « Les forces de sécurité pullulent dès qu’une manifestation pacifique est annoncée. Cette asymétrie pourrait ouvrir la voie à la justice populaire. Qu’ils y prennent garde ! « , alerte-t-il.