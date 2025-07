Insécurité alimentaire au Sénégal : Plus d’1,2 million de personnes en détresse, l’Est et le Nord en première ligne

Alors que la souveraineté alimentaire est brandie comme un objectif stratégique, les signaux d’alerte n’ont pas été pris au sérieux, déplore Papa Djibril Fall. Lors de ses interventions à l’Assemblée nationale et dans les médias, il n’a cessé de prévenir le gouvernement des risques croissants d’une crise, exacerbée par le changement climatique, la faible productivité agricole et des politiques publiques peu adaptées aux réalités du terrain.

«

Ce que nous vivons aujourd’hui, est le fruit d’un déficit d’anticipation. La souveraineté alimentaire ne peut être qu’un slogan, si l’on ne soutient pas efficacement nos agriculteurs et nos zones rurales

», martelait-il, dans un discours parlementaire resté sans suite.Les régions de Matam, Tambacounda, Kédougou et une grande partie du Ferlo, cumulent des vulnérabilités structurelles : isolement géographique, pauvreté endémique, dépendance aux cultures pluviales, et désormais, sécheresse prolongée. Résultat : des milliers de ménages vivent dans l’incertitude alimentaire, avec des enfants particulièrement exposés à la malnutrition aiguë sévère, comme en témoignent plusieurs structures sanitaires locales.Face à l’ampleur de la crise, Papa Djibril Fall appelle à une réaction rapide et coordonnée. Il exhorte l’État à mobiliser ses ressources, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, pour mettre en place des mesures de soutien immédiat, tout en engageant une réforme structurelle du système agricole. Il insiste sur l’urgence d’un changement de cap, plaidant pour une politique agricole mieux adaptée aux réalités climatiques et économiques du pays, fondée sur l’investissement dans l’irrigation, l’innovation et le renforcement de la résilience communautaire.

Au-delà de l’urgence, cette situation met en lumière les failles profondes de notre modèle agricole, encore trop dépendant des importations et mal préparé aux perturbations extérieures. Entre les effets de la guerre en Ukraine, la flambée des prix des intrants agricoles et une inflation galopante, la fragilité du système alimentaire sénégalais est aujourd’hui criante.

Plus que jamais, le Sénégal est confronté à un choix stratégique : continuer à subir ou engager de profondes réformes pour garantir à chaque citoyen, le droit fondamental à une alimentation suffisante et saine. Pour Papa Djibril Fall, cette bataille dépasse les clivages politiques. Elle engage l’avenir du pays et la dignité de millions de Sénégalais.